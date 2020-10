Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 3 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 3 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà una giornata complessa in amore, potreste dover fare i conti con qualche problema sentimentale. Mantenete la calma. Anche sul fronte del lavoro, sarete molto agitati, potreste quindi litigare con colleghi e superiori. Ultimamente avete voglia di ottenere un successo, ma chi ha lavorato bene in passato potrà anche ricevere un ottimo incarico. Dimostrate le vostre qualità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata positiva: state per vivere un momento importante per l’amore: ci saranno scelte importanti da fare, ragionate più con la testa che con il cuore. Giove e Saturno sono favorevoli e sul fronte del lavoro dovrete concludere un contratto. Valutate bene tutti gli aspetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata complessa a livello sentimentale: se un amore non funziona come vorreste, lasciate andare e non cercate l’impossibile. Sul fronte del lavoro, sarà un mese di scelte importanti. Valutate bene pro e contro. All’ultimo momento potrebbe cambiare un accordo… Occhi aperti. C’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si prospetta una giornata davvero positiva in amore. Il weekend è arrivato: approfittatene per trascorrere momenti speciali con il partner. Sul fronte del lavoro, se dovete fare una proposta è arrivato il momento di farvi avanti. Coraggio. Avete tutte le carte in regola per fare bene. Dovete soltanto credere di più in voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata agitata e complessa in amore, provate a mantenere la calma. Sul fronte del lavoro, questo fine settimana è più adatto per ragionare. Ma fatelo a mente fredda. Valutate con calma eventuali opportunità e offerte, e ragionate bene prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox è arrivato il momento di ricucire uno strappo in amore, soprattutto se avete a che fare con i segni del Toro e del Capricorno. Sul fronte del lavoro, Mercurio è in transito interessante e questo vi potrebbe aiutare a risolvere un contenzioso entro la fine del mese. Mantenete la calma e non fatevi prendere dalla fretta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: state per vivere un momento importante per l’amore, ci saranno scelte importanti da fare.

