Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 3 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 3 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, fate buon viso a cattivo gioco se ci sono problemi in amore o se una storia è finita malamente. Attenzione anche ai soldi, ultimamente avete speso molto e potrebbero esserci questioni legali o finanziarie da risolvere. Sul fronte del lavoro, siete stanchi ma ogni vostra azione verrà presto ricompensata. Abbiate pazienza perché presto otterrete grandi soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede una giornata piena di energia e la Luna sarà nel vostro segno zodiacale dal pomeriggio, per cui avrete ottime opportunità da cogliere al volo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non sottovalutare i nuovi progetti. Ma fate attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Valutate bene pro e contro prima di accettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa sarà una giornata importante in amore: i cuori solitari nelle prossime ore potranno esporsi e cogliere al volo le occasioni. Sul fronte del lavoro, i momenti di nervosismo si supereranno nel corso di queste ore. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e vedrete che le soddisfazioni non mancheranno.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede per voi una giornata molto positiva ed intrigante in amore. Possibile che voi abbiate voglia di approfondire il rapporto con una persona. Fatevi avanti senza timore. Sul fronte del lavoro, favorite le trattative con chi vive lontano. Cercate di evitare discussioni inutili e banali con i figli. Sempre meglio mantenere un rapporto sereno e civile.

LEONE

Cari Leone, giornata un po’ difficile per i sentimenti: potreste essere un po’ indisponenti e litigare inutilmente con il partner. Cercate di mantenere la calma. Lavoro? Tensioni con colleghi e superiori, cercate di non innervosirvi troppo. Marte è in buon aspetto. Non è una cosa da sottovalutare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva in amore. Nelle prossime ore potreste anche fare progetti importanti di lunga durata. Sul fronte del lavoro, molto dipende dall’età e dalla situazione, ma è possibile anche riprendere in mano un progetto entro l’inizio dell’estate. Credete di più in voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: notizie intriganti per i sentimenti, possibile che voi abbiate voglia di approfondire il rapporto con una persona.

