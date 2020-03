Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 28 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox per voi questo è un buon momento per l’amore, state vivendo una storia solida che porterà i suoi frutti in futuro, lanciatevi in qualche progetto interessante. Buone opportunità in vista sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede recuperare sia nel corpo sia nella mente, nonostante i tanti problemi che state gestendo in questo periodo. Il lavoro vi vede bloccati in un limbo pericoloso, la noia può essere un’arma distruttiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste attraversare una fase complicata in questo periodo, in amore le cose non procedono per il verso giusto, chi era in crisi in passato adesso sta raggiungendo l’apice dei problemi. Nel lavoro siete bloccati, cercate di guardare avanti e non indietro…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi, ultimamente avete avuto molte cose da fare e lo stress inizia a farsi sentire. Con lo stress però arrivano anche tante soddisfazioni. Il lavoro procede bene, arrivano deliziose novità nel weekend.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di oggi evidenzia altri conflitti in amore, bisogna affrontarli e superarli, non potete continuare così. Nel mondo del lavoro le cose migliorano grazie anche a Venere.

PESCI

Cari Pesci, questo non è il momento ideale per l’amore, dovete imparare ad aspettare, portate pazienza e vedrete che i risultati arriveranno. Nel lavoro potrebbero esserci delle novità interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: lasciate da parte le complicazioni e godetevi il fine settimana. Cercate di rilassarvi.

