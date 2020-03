Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 28 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 28 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi vede arrivare un periodo di forte ripresa, migliora anche l’amore. Andateci piano con il lavoro e lo studio, affrontate più serenamente questo periodo già caotico di suo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vede la Luna ancora nel vostro segno, ciò significa che l’amore torna a sorridervi. Chi al momento ha due storie che procedono parallele sarà chiamato a prendere un’importante decisione, non potete continuare così. Il campo professionale conclude la settimana in modo turbolento.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi si dovrebbero calmare le acque. Siete entrati in una fase di recupero, in amore finalmente le tensioni iniziano ad appianarsi. Lasciatevi alle spalle le complicazioni e pensate meglio al vostro futuro, non soltanto sentimentale, ma anche professionale.

CANCRO

Cari Cancro, ritagliatevi del tempo per voi stessi, è importante dare spazio anche al benessere di mente e fisico, quindi coltivate di più lo sport, fare qualche passo in più potrebbe alleggerire anche il cuore. Evitate problemi e discussioni in casa.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox vede arrivare una giornata sottotono per voi, in amore potrebbe esserci qualcosa che non va, forse dovreste rivedere la vostra relazione. Possibili novità in campo professionale.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi del guru vi suggerisce di rallentare la corsa, avete bisogno di riposare un po’ di più, approfittate del weekend per riposarvi. Alcune storie vi daranno da pensare, forse non sono destinate a durare. Nel lavoro avete bisogno di prendere una decisione importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: finalmente oggi potrete tirare un sospiro di sollievo. In amore anche si respira meno agitazione.

