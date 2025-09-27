Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 27 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 27 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente un po’ di serenità: le tensioni delle settimane scorse si allentano e puoi respirare. Sul lavoro arrivano conferme, forse una proposta interessante: non avere paura di dire quello che pensi. In amore, momento positivo per le coppie, ma anche i single possono fare incontri che si rivelano speciali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 settembre 2025), le emozioni sono intense: puoi innamorarti di nuovo, o riscoprire passione in una relazione che sembrava spenta. Sul lavoro, attenzione a discussioni accese: usa la tua intuizione per capire chi hai davvero dalla tua parte. Momento ideale per fare scelte coraggiose e voltare pagina se qualcosa non funziona.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiamento è forte: nuovi viaggi, nuovi contatti, nuove idee. Sul lavoro può arrivare una proposta che ti mette in movimento, ma valuta bene i dettagli. In amore torna la leggerezza: flirt e nuove conoscenze favoriti, soprattutto se ti lasci alle spalle vecchi rancori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di responsabilità, ma anche di grandi soddisfazioni. Puoi ottenere risultati importanti se resti concentrato. Sul lavoro serve costanza, ma i frutti arrivano. In amore, meno rigidità: se abbassi le difese puoi vivere emozioni intense. Weekend ideale per un momento romantico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 27 settembre 2025), la creatività è al massimo: nuove idee, nuovi progetti, voglia di sperimentare. Sul lavoro, però, serve più concretezza: non lasciare tutto a metà. In amore, novità per chi è single: qualcuno potrebbe colpirti in modo improvviso. Le coppie devono trovare un nuovo equilibrio tra libertà personale e vita condivisa.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva ma positiva: ti senti più ispirato e disponibile. Sul lavoro arrivano intuizioni che possono aiutarti a risolvere un problema complesso. In amore torna la dolcezza: se c’è stata una discussione, questo è il momento di fare pace. Fine settimana perfetto per coccolarti e dedicarti alle passioni creative.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la creatività è al massimo: nuove idee, nuovi progetti, voglia di sperimentare.