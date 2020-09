Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 26 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi per voi sarà una giornata un po’ complicata dal punto di vista sentimentale, il fine settimana però sarà interessante e porterà con se delle belle novità. Saturno e Giove sono opposti, l’importante è completare i progetti in corso. A ottobre le stelle non sono particolarmente brillanti per l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata no soprattutto per l’amore, avete bisogno di cambiare pagina e anche nel lavoro, il weekend porterà alla luce alcuni conflitti con il partner, avete bisogno di maggiore chiarezza.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo periodo per voi è molto interessante e positivo per l’amore, non lasciatevi frenare da chi vi vuole male, piuttosto dimostrate di potercela fare anche da soli. Un progetto di lavoro potrebbe rallentare la vostra corsa, forse è il caso di lasciarlo da parte per il momento.

CANCRO

Cari Cancro, questa sarà una giornata movimentata, potrebbero nascere delle incomprensioni nella vostra storia d’amore a causa della Luna dissonante, meglio staccare la spina e prendere le distanze soprattutto se l’intesa si è affievolita di recente.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, questa sarà una giornata di tensioni, non impegnatevi troppo a dare del filo da torcere al vostro partner, vi riesce perfettamente bene già così, al naturale. Sarà una giornata pesante per voi, dal punto di vista sentimentale e anche lavorativo, le stelle di ottobre saranno intransigenti in amore, meglio stare attenti.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi per voi sarà una giornata interessante, meglio però evitare polemiche sterili nate in casa, non appigliatevi anche ai granelli di polvere. Nel weekend arrivano delle conferme nel lavoro che vi faranno sorridere.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: potrebbe avverarsi un sogno, datevi un pizzicotto se non ci credete.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 26 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 26 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 26 settembre 2020