Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 26 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 26 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi potrebbe essere una giornata snervante per il vostro segno, siate prudenti, non sbilanciatevi troppo con i vostri pensieri, l’onestà non sempre premia, bisogna capire anche chi si ha di fronte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, evitate conflitti quest’oggi, le relazioni che hanno subito uno scossone di recente hanno ancora le ferite aperte e ci vorrà tempo prima che guariscano, meglio lasciare tempo e spazio, vedrete che farà bene ad entrambe le parti. Piuttosto lanciatevi a capofitto nelle questioni lavorative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste incappare nel vostro sogno d’amore in questo fine settimana, non precludetevi l’occasione soltanto perché avete paura di mettervi in gioco, piuttosto archiviate le disavventure passate. In serata potreste però impegnarvi un po’ troppo per fare colpo, siate più naturali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle avete molta energia dalla vostra parte, sfruttatela per portare a casa nuovi accordi professionali. Avete bisogno di maggiori conferme, anche in amore, è il caso di parlare con il vostro partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, potreste avere qualche discussione di troppo quest’oggi, ma troverete la soluzione adatta per far felici tutti in egual misura. Siate diplomatici e potrete dormire tranquillamente questa sera. Avete una forte vena creativa quest’oggi, sfruttatela al meglio per portare a termine qualche lavoro complicato.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo il guru delle stelle sarà una giornata impegnativa, l’influsso delle stelle però è dalla vostra parte e vi accompagnerà nel fine settimana, le proposte vanno valutate attentamente, soprattutto quelle professionali. Potrebbero insorgere dei problemi in famiglia, affrontateli con lucidità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: tanta energia positiva in amore, sfruttatela al meglio.

