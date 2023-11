Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i rapporti provocano un po’ di nervosismo ma cercate di non perdere le staffe. Sul lavoro considerate bene se accettare o meno una nuova proposta. Non siate frettolosi, rischiate poi di pentirvene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 novembre 2023), apritevi di più con il partner e parlate se qualcosa non vi convince. Sul lavoro ci vuole un po’ più di positività.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione a qualche piccolo fastidio d’amore e sul lavoro, non abbiate paura di cambiare se non siete più soddisfatti di ciò che fate. A volte il cambiamento è necessario e alla fine fa solo che bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo parla di emozioni e possibilità di conoscere persone nuove, apritevi di più. Sul lavoro cercate di capire cosa volete. Forse siete stanchi della solita routine e avete bisogno di nuovi stimoli. Non abbiate timore a guardarvi intorno in cerca di nuove possibilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 novembre 2023), attenzione a non litigare troppo con il partner. Sul lavoro molto bene per i liberi professionisti che possono prendere qualche progetto in più. Non vorrei che ci fossero disparità di trattamento tra voi e i vostri colleghi. Fatevi valere e non passate per fessi.

PESCI

Cari Pesci, arrivano un po’ di tensioni d’amore, attenzione. Sul lavoro sentite il bisogno di maggiore stabilità. Siete stanchi della precarietà, soprattutto dopo una certa età. Le opportunità nel vostro campo non sono tantissime, ma guardatevi intorno. Insomma, rimboccatevi le maniche. Tutto si aggiusta in men che non si dica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: i rapporti provocano un po’ di nervosismo ma vedrete che presto tutto si aggiusta, specie sul lavoro dove possono arrivare belle opportunità da cogliere al volo.