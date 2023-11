Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata porta qualche piccola tensione d’amore ma non tenetevi tutto dentro, parlatene con il partner. Sul lavoro attenzione a non accendere discussioni con i capi. A volte dovete imparare a mediare e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 novembre 2023), questo cielo è un po’ nervosetto per la sfera sentimentale che avrà un piccolo calo. Sul lavoro potreste avanzare delle richieste che avete accantonato da tempo. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, sia il sole che la luna opposti provocano qualche tensione nella vostra vita sentimentale. Sul lavoro state facendo un po’ fatica ultimamente ma non mollate proprio adesso. Non spendete oltre le vostre possibilità, vedrete che piano piano tutto si aggiusta.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo parla di belle emozioni e anche della possibilità di fare un passo importante per il vostro futuro di coppia. Sul lavoro bene per chi ha voglia di buttarsi in nuovi progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 novembre 2023), avete un po’ l’umore ballerino, attenzione a non sbottare con il partner per un nulla. Sul lavoro non siete molto concentrati, ma a volte anche voi, grandi lavoratori, avete bisogno di staccare un po’.

VERGINE

Cari Vergine, se siete single potreste fare qualche incontro interessante. Sul lavoro tutto procede molto bene, attenzione solo a non spendere troppi soldi. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e vedrete che le cose andranno bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: chi è single potrebbe fare incontri speciali, ma attenti anche alle finanze e a non spendere oltre le vostre possibilità economiche.