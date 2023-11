Oroscopo Paolo Fox della settimana 20-26 novembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 novembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 novembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, ci saranno molti alti e bassi. Avrete momenti di grande energia in cui potrete affrontare qualsiasi sfida, ma anche momenti in cui preferirete rimandare gli impegni. Per quanto riguarda l’amore, entrerete in una fase interessante con nuove emozioni in arrivo. Sul lavoro, è consigliabile evitare mosse azzardate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nuovi ostacoli e sfide da superare, in cui dovrete dimostrare le vostre capacità. La sfera finanziaria sarà instabile, mentre nella sfera sentimentale si accenderà una scintilla. È importante non esagerare con gli impegni quotidiani e non sentire la necessità di dimostrare nulla a nessuno.

GEMELLI

Cari Gemelli, se la vostra situazione sentimentale non vi soddisfa, questa settimana troverete il coraggio di prendere una decisione e fare chiarezza con il vostro partner. Inoltre, valuterete anche la sfera professionale.

CANCRO

Cari Cancro, la fortuna sarà dalla vostra parte questa settimana, quindi approfittatene! Ricordate che tutto ciò che non funziona nella vostra vita può sempre essere migliorato. Fate attenzione alla sfera finanziaria e evitate di fare passi avventati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 novembre 2023), le stelle vi assistono, portando alcune cose nella vostra vita che vi permetteranno di ottenere i risultati sperati. Tuttavia, per ciò che non funziona, dovrete armarsi di pazienza. Inoltre, affronterete una serie di sfide da superare.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra vita sarà caratterizzata da una scarsa stabilità questa settimana. La sfera sentimentale risentirà degli aspetti dissonanti del cielo, mentre è importante tenere sotto controllo le finanze.

BILANCIA

Cari Bilancia, ci saranno piccoli problemi di cuore, ma sarete in grado di gestirli grazie alla vostra saggezza. Sul lavoro, avrete importanti opportunità e una strada in discesa davanti a voi. Mantenete il vostro equilibrio interiore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ci sarà una buona dose di energia, ma ci saranno anche alcune sorprese per voi, soprattutto nella sfera finanziaria. Sul lavoro, continuate con i vostri progetti e presto vedrete la luce in fondo al tunnel.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, il periodo sarà altalenante, con momenti di alti e bassi. Nonostante le difficoltà, avrete successo in diversi settori della vostra vita. Tuttavia, è importante non abbassare la guardia nella sfera finanziaria.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, inizia con un cielo birichino, quindi preparatevi ad affrontarlo al meglio. La sfera sentimentale vi regalerà piacevoli sorprese, mentre potrete godervi il successo professionale ottenuto.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’amore sarà un po’ capriccioso questa settimana, quindi non aspettatevi grandi cose dal 20 al 26 novembre. Mantenete la calma sul lavoro e non abbandonate i vostri progetti. Fate attenzione alla sfera finanziaria.

PESCI

Cari Pesci, settimana caratterizzata da alti e bassi per voi. Anche l’energia sarà intermittente in queste giornate di fine novembre. Mantenete il vostro equilibrio, sarà necessario per gestire alcune situazioni lavorative e nuove proposte. Tenete gli occhi aperti!

