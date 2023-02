Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, che bella questa luna che illumina la vostra giornata e i vostri sentimenti, soprattutto se avete a che fare con qualcuno del Leone o del Sagittario. Sul lavoro non sta andando benissimo ma non è colpa vostra. Capitano i momenti no, l’importante è saperli affrontare al meglio e superarli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 febbraio 2023), in amore sarebbe meglio evitare le le polemiche e anche mettere a tacere le vecchie discussioni. Sul lavoro arriva una bella svolta. Fatevi trovare pronti e vedrete che tutto andrà per il meglio. Se qualcosa non gira per il verso giusto non prendetevela.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione in amore perché la giornata è un po’ particolare, meglio mantenere la calma. Se siete single dovreste iniziare a guardarvi intorno. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte. Non potete più rimandare: prendetevi la responsabilità delle vostre decisioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore procede bene con una luna che vi accompagna e dà spazio alle emozioni più profonde, preparatevi a viverne di forti e importanti. Sul lavoro bisogna iniziare a prendere l’iniziativa e farsi valere. Saprete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 febbraio 2023), in amore sarebbe meglio essere prudenti, specialmente se si ha a che fare con qualcuno del toro o del leone. Sul lavoro ci sono tante belle opportunità, valutatele bene.

PESCI

Cari Pesci, l’amore procede bene con un cielo che dà una mano anche ai single del segno. Sul lavoro bisogna stare attenti, soprattutto nel pomeriggio, perché la stanchezza accumulata si farà sentire. Avete bisogno di un po’ di riposo. d’altronde è weekend quindi approfittatene per ricaricare le pile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con queste stelle così favorevoli andrete davvero lontano.