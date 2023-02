Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 25 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, attenzione in amore perché nel fine settimana potrebbero esserci problemi e anche un po’ di lontananza dal partner. Sul lavoro sarebbe meglio andare avanti e superare gli ostacoli. Dimostrate il vostro valore a chi proverà a mettere in dubbio le vostre qualità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 febbraio 2023), chi è in una relazione stabile potrebbe riscontrare qualche problemino. Sul lavoro portate avanti un progetto ma non innervositevi troppo. Mantenete la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di è ideale per vivere al meglio le emozioni dell’amore. Sul lavoro cercate di curare i dettagli perché spesso peccate di superficialità. Non siate frettolosi. Vedrete che il meglio deve ancora venire.

CANCRO

Cari Cancro, nel weekend ci vorrà un po’ di pazienza perché saranno giornate pesanti per i sentimenti. Sul lavoro avviate i nuovi progetti per un futuro pieno di successi. Saprete tramutare i problemi in ottime soluzioni, in tutti i campi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 25 febbraio 2023), in amore non ci sono difficoltà in questa giornata ma solo un po’ di pigrizia. Per quanto riguarda il lavoro c’è un bel po’ di agitazione ma saprete affrontare tutte le nuove sfide.

VERGINE

Cari Vergine, nei prossimi giorni potrete vivere bellissime emozioni con il partner. Sul lavoro questo è un periodo decisivo ma bisognerà stare attenti alle questioni legali. Affidatevi ai consigli di chi ne sa più di voi e può darvi una mano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: preparatevi a vivere forti emozioni in amore.