Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 24 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 24 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 24 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sul lavoro siete chiamati a prendere posizione, anche se non vi piace farlo. Rimandare ora potrebbe costare caro. In amore c’è voglia di chiarezza: le coppie devono parlare di futuro, i single potrebbero fare un incontro karmico, ma solo se smettono di guardare indietro. È il momento di decidere cosa vi fa stare bene davvero. Energia mentale forte, fisica da curare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 gennaio 2026), il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non vi rappresenta più. Sul lavoro state cambiando modo di agire: meno reazioni impulsive, più strategia. Ottimo per chi vuole chiudere un capitolo e aprirne un altro. In amore siete intensi come sempre, ma ora cercate verità: chi gioca a nascondino verrà smascherato. I single vivono attrazioni forti, ma non tutte destinate a durare. Energia profonda, ma da canalizzare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo di blocco, ora sentite che qualcosa si sblocca. Sul lavoro arrivano nuove prospettive, soprattutto se avete contatti con l’estero o volete cambiare ambiente. In amore c’è bisogno di spazio: le coppie devono evitare di sentirsi in gabbia, i single sono pronti a nuove avventure. Ottimo cielo per viaggi e nuovi studi. Energia alta, ma attenzione agli eccessi.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi chiede pazienza e visione a lungo termine. Sul lavoro siete concentrati su obiettivi importanti, anche se i risultati non sono immediati. Non mollate ora. In amore c’è un lento miglioramento: chi è in coppia ritrova complicità, chi è solo potrebbe avvicinarsi a qualcuno con cui costruire qualcosa di serio. Meno rigidità, più ascolto. Energia stabile, ma non forzate i tempi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 gennaio 2026), siete in una fase di cambiamento mentale. State guardando la vita da un’altra prospettiva e questo vi rende più liberi. Sul lavoro idee originali, ma serve concretezza per realizzarle. In amore avete bisogno di sentirvi capiti: le coppie devono rinnovare il rapporto, i single cercano qualcuno che stimoli la mente prima del cuore. Attenzione a non isolarvi troppo. Energia altalenante.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati. Sul lavoro seguite l’intuito: non vi tradirà. Ottimo periodo per attività creative o di aiuto agli altri. In amore siete romantici, ma attenzione a non idealizzare troppo: chi è in coppia deve restare con i piedi per terra, chi è solo può vivere un’emozione speciale se smette di avere paura. Energia emotiva forte, curate il riposo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 19-25 GENNAIO 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 24 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 24 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 24 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 24 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 24 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 24 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 23 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 22 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 22 gennaio 2026
Ricerca