Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 24 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 24 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sul lavoro siete chiamati a prendere posizione, anche se non vi piace farlo. Rimandare ora potrebbe costare caro. In amore c’è voglia di chiarezza: le coppie devono parlare di futuro, i single potrebbero fare un incontro karmico, ma solo se smettono di guardare indietro. È il momento di decidere cosa vi fa stare bene davvero. Energia mentale forte, fisica da curare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 gennaio 2026), il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non vi rappresenta più. Sul lavoro state cambiando modo di agire: meno reazioni impulsive, più strategia. Ottimo per chi vuole chiudere un capitolo e aprirne un altro. In amore siete intensi come sempre, ma ora cercate verità: chi gioca a nascondino verrà smascherato. I single vivono attrazioni forti, ma non tutte destinate a durare. Energia profonda, ma da canalizzare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo di blocco, ora sentite che qualcosa si sblocca. Sul lavoro arrivano nuove prospettive, soprattutto se avete contatti con l’estero o volete cambiare ambiente. In amore c’è bisogno di spazio: le coppie devono evitare di sentirsi in gabbia, i single sono pronti a nuove avventure. Ottimo cielo per viaggi e nuovi studi. Energia alta, ma attenzione agli eccessi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi chiede pazienza e visione a lungo termine. Sul lavoro siete concentrati su obiettivi importanti, anche se i risultati non sono immediati. Non mollate ora. In amore c’è un lento miglioramento: chi è in coppia ritrova complicità, chi è solo potrebbe avvicinarsi a qualcuno con cui costruire qualcosa di serio. Meno rigidità, più ascolto. Energia stabile, ma non forzate i tempi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 24 gennaio 2026), siete in una fase di cambiamento mentale. State guardando la vita da un’altra prospettiva e questo vi rende più liberi. Sul lavoro idee originali, ma serve concretezza per realizzarle. In amore avete bisogno di sentirvi capiti: le coppie devono rinnovare il rapporto, i single cercano qualcuno che stimoli la mente prima del cuore. Attenzione a non isolarvi troppo. Energia altalenante.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati. Sul lavoro seguite l’intuito: non vi tradirà. Ottimo periodo per attività creative o di aiuto agli altri. In amore siete romantici, ma attenzione a non idealizzare troppo: chi è in coppia deve restare con i piedi per terra, chi è solo può vivere un’emozione speciale se smette di avere paura. Energia emotiva forte, curate il riposo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati.