Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 23 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana in corso (23-24 agosto) si prosetta ideale per riscoprire il piacere delle piccole cose. In amore tutto è più semplice, anche se c’è bisogno di chiarimenti. Capitolo lavoro: potreste essere messi alla prova, non lasciatevi condizionare da pressioni esterne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 agosto 2025), la Luna favorevole nel corso delle prossime ore aiutarà i sentimenti. Potreste ricevere un messaggio che aspettavate da tempo. Lavoro? Bisogna agire con lucidità e non forzare situazioni incerte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di agosto 2025 avete bisogno di evasione e libertà, ma non trascurate chi vi vuole bene. Le relazioni stabili possono risentire di un vostro eccessivo individualismo. Lavoro? Cercate nuove ispirazioni: qualcosa di originale potrebbe premiarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fine settimana in corso è intenso ma produttivo per molti di voi. In amore tutto può cambiare se affrontate le questioni lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, tutto richiede concentrazione: non sottovalutate le nuove responsabilità. Datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 agosto 2025), c’è un po’ di nervosismo che può influenzare le vostre relazioni. Cercate di non essere troppo impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio attendere prima di lanciarsi in nuove sfide o avventure.

PESCI

Cari Pesci, finalmente un fine settimana sereno. In amore ritrovate il dialogo e la comprensione, mentre il lavoro vi regala soddisfazioni. C’è un progetto che riprende quota dopo una fase di stallo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: il fine settimana si prosetta ideale per riscoprire il piacere delle piccole cose.