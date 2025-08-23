Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 23 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 23 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il weekend si è aperto con una buona energia. Se siete single nel corso delle prossime ore di questo 23 agosto potreste fare un incontro piacevole, soprattutto durante la gioranta di domani. Capitolo lavoro: si consiglia prudenza, alcune decisioni vanno rimandate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 agosto 2025), in amore c’è bisogno di maggiore comunicazione rispetto al solito. Le tensioni accumulate nelle settimane precedenti potrebbero riemergere a breve. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede ma richiede impegno. Datevi da fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende un fine settimana particolarmente interessante per i sentimenti. Le coppie vivranno momenti di grande complicità, mentre chi è solo potrebbe essere sorpreso da un invito inaspettato. Lavoro? Si aprono spiragli: tenete d’occhio una proposta arrivata o in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni tornano protagoniste in queste ore di agosto. L’influsso lunare favorisce la riflessione e il dialogo sincero con il partner. Buone notizie anche sul lavoro: chi cerca un cambiamento può iniziare a muoversi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 23 agosto 2025), il Sole continua a regalare energia e fascino al vostro segno. In amore avete voglia di vivere qualcosa di forte e autentico. Capitolo lavoro: arrivano conferme. Ottimo fine settimana estivo per chi deve farsi valere o riprendere in mano una situazione.

VERGINE

Cari Vergine, periodo sottotono, ma la giornata di domani – domenica 24 – sarà decisamente migliore. Le relazioni possono decollare solo se si mette da parte la diffidenza. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di chiudere i progetti aperti prima dell’autunno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: il fine settimana si aprirà con una buona energia. Se siete single nel corso delle prossime ore potreste fare un incontro piacevole.