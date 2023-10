Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 21 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 21 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel corso delle prossime ore di questo fine settimana d’ottobre vi farà vivere nuove emozioni in amore. Questo vale anche se state pensando a una persona del passato: potete tentare un riavvicinamento proprio in questo fine settimana. Anche i single sono favoriti: cercate di uscire di più, Venere vi darà una mano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 ottobre 2023), vi apprestate a vivere un fine settimana positivo e importante. Rispetto a qualche mese fa la situazione è cambiata in meglio e migliorerà ancora di più nelle prossime settimane, anche grazie al vostro modo diverso di affrontare le situazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi, sabato 21 ottobre 2023, sarà per voi una giornata di recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Dedicatevi di più all’amore: è arrivato il momento di riscoprire la passione. L’amore andrà ancora meglio il prossimo mese grazie all’influsso positivo di Venere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di oggi sarà per voi una giornata un po’ sottotono in cui vi lascierete trascinare dalla nostalgia e da problemi che hanno origine nel passato. In amore non rinvangate il passato o vecchie crisi. Non ne vale la pena.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 21 ottobre 2023), vi attende un fine settimana positivo in cui la vostra creatività la farà da padrona e vi farà fare cose insolite e divertenti. Attenzione alle relazioni interpersonali, non sempre il vostro atteggiamento viene compreso e possono nascere malintesi e discussioni. Serve cautela. Mordetevi la lingua prima di dire troppo…

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore cercate di fare chiarezza nel vostro cuore, di capire meglio che cosa volete fare con la storia che state vivendo. Andare avanti? Chiuderla qui? Cercate di ragionarci su. Tutti i rapporti interpersonali saranno comunque facilitati dagli influssi positivi dei pianeti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: la Luna nel corso delle prossime ore vi farà vivere nuove emozioni in amore.