Oroscopo Paolo Fox della settimana 16-22 ottobre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 ottobre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 ottobre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, situazione intrigante per l’amore. Queste stelle vi rendono molto disponibili nei confronti degli altri, più sicuri della vostra capacità di affascinare. Per quanto riguarda il lavoro dovete muovervi, agire, chiedere. Un po’ più di attenzione la devono avere le persone che stanno elaborando diverse strategie di lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sono molti i pianeti che prendono le vostre difese in questo periodo. La verità è che siete più disponibili, tenderete anche per amore della concordia ad evitare inutili dispute. Per quanto riguarda il lavoro, vivete una situazione di vigore, in questo periodo avrete bisogno di aiuto, di un appoggio…

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un periodo di riflessione se avete a che fare con vergine e pesci, segni che possono vivere come voi una pausa di riflessione. È proprio il momento di approfondire differenze che sentite da tempo, le storie fragili potranno portare dubbi… Se state vivendo da poco un rapporto d’amore prendete tempo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stress e ci sono persone che stanno ancora una volta provando a mettervi i bastoni tra le ruote.

CANCRO

Cari Cancro, periodo di verifica di rapporti che alla fine porterà emozioni belle. Ottima la nuova posizione di Venere per cercare di realizzare un’idea che ha bisogno di impegno per essere concretizzata. Per quanto riguarda il lavoro, vorreste cambiare, avere qualche soddisfazione in più..

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 ottobre 2023), chi ha una storia valida non deve temere, bene andare avanti! Se state cercando una novità guardatevi attorno perché i prossimi mesi saranno di recupero e così potreste incontrare persone valide. Per quanto riguarda il lavoro, nuove proposte e qualcuno più operoso penserà di mettersi in proprio, dandovi da fare potrete trovare un part-time, le stelle favoriscono in modo diverso a seconda delle possibilità di base di ciascuno.

VERGINE

Cari Vergine, per voi in arrivo un momento in cui la vita di coppia si presenterà vivace, piena di progetti. E se non c’è una storia bisognerà superare la timidezza e fare incontri nuovi. I rapporti con i parenti e la famiglia di origine hanno bisogno di pazienza. Capitolo lavoro: la situazione è ben sostenuta dall’azione dei pianeti veloci, potete combattere la opposizione di Saturno. Tuttavia ci saranno ancora spese per questioni legali oppure la casa.

BILANCIA

Cari Bilancia, meglio dimenticare tristi trascorsi. Le stelle assicurano giornate di maggiore tranquillità e da venerdì se ci sono stati problemi nella vostra coppia sarà bene parlare con calma, utile ritrovare una certa passione. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente qualcosa si sblocca, ecco perché non siete più messi da parte!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete preoccupati per il lavoro, tutto il resto va in secondo piano. La nuova posizione difficile di Venere aiuta se intendete liberarvi di un peso. Attenzione alle giornate in arrivo perché se vi piace una persona potrete fare un incontro speciale nel fine settimana. Se volete potete guardarvi attorno e vivere una relazione anche solo per il gusto di averla senza per ora fare progetti impossibili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, i rapporti familiari si presentano problematici agli inizi della settimana quando non sarà facile capirsi. In amore, genericamente, non ci sono problemi insuperabili, ma voi non siete stati bene di recente e quindi sopportate meno ogni provocazione. Per quanto riguarda il lavoro, la fatica si farà sentire e avrete voglia di fare qualcosa di nuovo. Queste tensioni planetarie potrebbero indicare che, se avete un’attività indipendente, ci sono pochi stimoli o nessuno riconosce il vostro vero valore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stelle vincenti. Vanno solo sfruttate al meglio! Le persone sole possono desiderare fortemente un nuovo rapporto. Giove e Saturno in ottimo aspetto regalano sensazioni positive. Anche in questo caso i pianeti spingono verso incontri e avventure disimpegnate. Lavoro? C’è qualcosa di buono nell’aria, le avvisaglie arriveranno assieme agli inizi di una impresa. Qualcuno sta addirittura pensando di migliorare il lavoro, cambiare ufficio, mansioni, un progetto è realizzabile nel giro di pochi mesi.

ACQUARIO

Cari Acquario, periodo valido se solo lo paragoniamo a quello vissuto durante l’estate, proprio ciò che ci vuole per riportare un rapporto a livelli più accettabili. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete scoraggiarvi se una nuova partenza non sarà così entusiasmante. È probabile che alla fine del mese ci sia da rivedere un accordo, organizzarsi meglio.

PESCI

Cari Pesci, attenzione alle incomprensioni, Conviene evitare noiose dispute, attenzione nell’esprimere le proprie reticenze o chiarire i punti rimasti oscuri; sarà che si è molto presi dalle questioni di lavoro ma tutto il percorso affettivo va in secondo piano; forse sei tu che aspetti che sia l’altra persona fare la prima mossa… in queste particolari giornate avrai più opportunità di chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, migliora la situazione per chi ha una professione indipendente e proprio in questi giorni sarà possibile decidere sull’immediato futuro.

