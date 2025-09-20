Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:04
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 settembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 20 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana in corso sarà particolarmente dinamico. La Luna favorevole stimola iniziative e piccoli cambiamenti, soprattutto sul lavoro. Chi è single potrebbe vivere incontri inaspettati, mentre le coppie dovranno prestare attenzione alla comunicazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 settembre 2025), sono in arrivo delle giornate di riflessione e pianificazione. Per quanto riguarda il lavoro, sarà utile non affrettare decisioni importanti: meglio analizzare con calma ogni situazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, vivrete un fine settimana (20-21 settembre 2025) di creatività e socialità. Per quanto riguarda il lavoro, beneficia di intuizioni e idee originali che possono essere condivise con amici o colleghi. I single avranno occasioni interessanti per incontri stimolanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sarete portati all’introspezione. È il momento ideale per riflettere sulle relazioni e fare chiarezza sul lavoro. Le coppie vivranno momenti di maggiore armonia e comprensione, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale attraverso contatti indiretti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 settembre 2025), vivrete un fine settimana energico e positivo. Per quanto riguarda il lavoro, le iniziative personali saranno premiate e chi ha aspettato conferme potrà riceverle. Le coppie avranno la possibilità di rafforzare il legame.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore dovrete concentrarvi sull’organizzazione. Per quanto riguarda il lavoro, pianificare ogni attività porterà risultati concreti. Chi è in coppia troverà dialogo e comprensione, mentre i single dovranno osare di più per non perdere occasioni interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: il fine settimana sarà particolarmente dinamico. La Luna favorevole stimola iniziative e piccoli cambiamenti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 SETTEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca