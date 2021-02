Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi (sabato 20 febbraio 2021) le coppie che hanno voglia di condividere momenti speciali potranno farlo e portare avanti molti progetti. Per quanto riguarda il lavoro, non sapete bene come gestire la vostra energia: sareste in grado di arrabbiarvi per niente o sentire che qualcosa non va come dovrebbe.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (20 febbraio 2021), le coppie che hanno vissuto una crisi ora dovranno cercare di evitare polemiche inutili. Per quanto riguarda il lavoro, sarà facile iniziare nuovi progetti, tuttavia attorno a voi ci sarà qualcuno che non collaborerà, e questo vi fa innervosire… Fate attenzione alla stanchezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi porterà con sé belle emozioni, anche inaspettate; se però avete un ex da tenere a bada, potreste avere qualche difficoltà di troppo. Questo inoltre potrebbe creare comprensibili litigi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo il momento giusto per proporvi e avanzare richieste.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 20 febbraio 2021 – vivrete una giornata caratterizzata da una buona energia fisica, la Luna sta transitando nel vostro segno e questo non è mai un problema. Da lunedì 22 ci saranno maggiori emozioni da provare. Capitolo lavoro: non sottovalutate le nuove proposte, anche se sono ancora in fase di sviluppo.

LEONE

Cari Leone, nell’amore dovete tornare a credere nel futuro; i cuori solitari da tempo pensano che l’amore non esista: non è così! Se siete ai box da tanto tempo, potete finalmente rimettervi in cerca dell’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, sarete più intraprendenti del solito. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 febbraio 2021), vivrete una situazione astrologica un po’ conflittuale: nelle prossime ore prestate attenzione all’amore, soprattutto se già il fine settimana scorso ha portato problemi. Per quanto riguarda il lavoro, pensate solo al futuro: potrete tornare a fare un lavoro importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: per voi – grazie al transito della Luna – si prospetta una bella giornata, piena di energie.

