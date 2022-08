Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 20 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 20 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi piace stare al centro dell’attenzione e conquistare gli altri con il vostro savoir faire. Ma attenzione a non essere troppo sicuri di voi stessi, pecchereste di egocentrismo. In amore evitate discussioni e polemiche inutili. Rischiate di veder venir meno le vostre forze e l’energia che vi contraddistingue. Ne uscirete vincitori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 agosto 2022), avete talmente tanti impegni che non sapete da che parte iniziare. Rischiate di farvi prendere dall’ansia e non riuscire a combinare nulla. Avete bisogno di una pausa e di ricaricare le pile prima della ripartenza a settembre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, forse vi dovreste chiedere se valga davvero la pena farsi in quattro per gli altri o se non sarebbe meglio pensare di più a se stessi e alle persone davvero importanti e speciali della vostra vita. In tanti casi dovete riuscire a fare un passo indietro quando necessario, per poi farne al momento giusto due in avanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non devono essere gli altri ad occuparsi delle vostre faccende personali. Meglio avere tutto in pugno ed essere artefici del proprio destino, piuttosto che dipendere da estranei. Rischiate in questo periodo di essere particolarmente nervosi e agitati. Dovreste prendervi una bella vacanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 20 agosto 2022), sarà una giornata da assaporare e vivere a pieno, sotto ogni punto di vista. In amore grazie al vostro fascino potrete conquistare le prede più ambite. Sul lavoro siete particolarmente impazienti, non vedete l’ora di vedere i frutti del vostro impegno.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi assistono, per cui potete togliervi grosse soddisfazioni e potrete esprimere i vostri pensieri senza tante remore. Le vostre idee inoltre risulteranno vincenti. Non trascurate l’allenamento e la dieta, non solo per un fatto estetico, ma per la vostra salute.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: preparatevi ad una giornata nella quale tornerete a ruggire.