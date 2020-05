Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi sarete un po’ nervosi e insofferenti, umore che si riverserà sul partner provocando scontri a quali prestare attenzione, soprattutto se c’è già una crisi in corso. Giove è opposto al segno, tutelate la vostra serenità senza alzare troppo la voce.

TORO

Cari Toro, Marte è in opposizione e porta un po’ di scompiglio nella vostra vita. Anche se alcune certezze sono crollate, di certo ne avrete di nuove da poter costruire. Cercate di rasserenarvi, soprattutto per quanto riguarda l’amore e concentratevi più sul lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, è un bel periodo per far iniziare qualcosa di nuovo, sentimentalmente parlando, avete guarito qualche vecchia ferita e avete voglia di rimettervi in gioco. Alcuni incontri potrebbero essere fondamentali per i prossimi mesi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi comincia il vero periodo di recupero psicofisico. Qualcuno di voi è stato alle prese con la chiusura di una storia d’amore o comunque di una fase importante della propria vita. E’ il momento di risorgere come l’Araba Fenice.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, quella di oggi (sabato 2 maggio) è una giornata in cui potreste avere qualche problema in famiglia, qualche litigio che vi farà stare in tensione per tutto il fine settimana. Niente di irrisolvibile, comunque, ma dovrete essere diplomatici e comprensivi di cose anche molto lontane da alcune vostre concezioni.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede molto soddisfatti per quanto riguarda il lavoro, con alcune cose che hanno preso a funzionare come attendevate da tanto tempo. Adesso, però, non è il momento di rilassarsi ma di inserire una nuova marcia e consolidare i risultati ottenuti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete molto soddisfatti per quanto riguarda il lavoro, con alcune cose che hanno preso a funzionare come attendevate da tanto tempo.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 2 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 2 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 2 maggio 2020