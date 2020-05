Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 2 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 2 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sta cominciando un periodo in cui riuscirete a risalire la china della vostra vita dopo tanti mesi in cui avete “zoppicato” un po’ troppo. In amore, soprattutto, avete voglia di riscattarvi dopo esservi sentiti infelici. Respirate a pieni polmoni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, qualche imprevisto potrebbe rendere la vostra giornata più difficile del solito, e questo è per voi un periodo già abbastanza stressante. Dovete fare attenzione a non appesantirvi troppo, a non sforzare troppo il fisico soprattutto. Affrontate un problema per volta e prendetevi cura di voi stessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore non va come voi vorreste e state cominciando a porvi degli interrogativi importanti sulla vostra relazione di coppia. Se qualcosa non va più bene dovreste scontrarvi con questo problema, esaminarlo nel profondo. Sul lavoro, invece, miglioramenti in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vedrete arrivare delle belle soddisfazioni a livello lavorativo, e passerete un fine settimana all’insegna della tranquillità e del relax. Avete giusto qualche alto e basso con il partner, ma niente che non possa essere risolto.

ACQUARIO

Cari Acquario, siate prudenti perché la Luna è in opposizione e potrebbe portarvi a fare scelte inconsulte e frettolose. Di cui poi potreste pentirvi nel futuro. Cercate di mantenere la calma e non estremizzare alcune vostre sensazioni.

PESCI

Cari Pesci, è una giornata all’insegna del nervosismo, non riuscite a calmarvi per via di alcuni comportamenti altrui che vi hanno generato un grande fastidio. Sul lavoro c’è dell’insofferenza, perché nonostante l’impegno non vedete riconosciuti i vostri sforzi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: sta cominciando un periodo in cui riuscirete a risalire la china della vostra vita dopo tanti mesi in cui avete “zoppicato” un po’ troppo.

