Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 19 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vede per voi in arrivo una giornata positiva grazie anche alla Luna che vi regalerà una buona dose di fortuna e del resto ne avevate veramente bisogno. Cogliete le buone occasioni che si presentano, se c’è un affare in ballo valutate bene le vostre mosse. Anche i sentimenti viaggiano lontano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle questa per voi sarà una giornata interessante, il lavoro sicuramente favorisce contatti in questo periodo se avete voglia di allargare gli orizzonti, affari anche dall’estero. Anche l’amore è in un’ottima fase, cercate di non polemizzare per tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi per voi è una giornata di recupero, siete un po’ sottotono, soprattutto in amore, cercate di essere un po’ più morbidi anche con le vostre reazioni, dovete cercate una tranquillità interiore che tenga a bada anche le relazioni con gli altri. Chi può iniziasse a guardarsi intorno, a breve Venere inizierà il suo buon influsso che favorirà gli incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi è una giornata nervosa, fatta d’agitazione, cercate di controllarvi e di evitare di arrabbiarvi sopratutto con il partner. Rimandate le discussioni a tempi migliori, tra qualche giorno avrete le idee più chiare. Molte sono le soluzioni in arrivo entro fine mese.

ACQUARIO

Cari Acquario, chi ha bisogno di tempo per chiarire qualche questione lasciata in sospeso soprattutto in amore dovrebbe farlo entro oggi, al massimo domani. Questa è una giornata intensa e positiva e aiuterà soprattutto la sfera dei sentimenti, gli unici problemi arrivano dalle finanze.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva in netto recupero rispetto a ieri, nei prossimi giorni andrà ancora meglio soprattutto in amore, arrivano anche risposte per il lavoro, potrebbero esserci degli sviluppi interessanti per alcuni progetti a partire da gennaio.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: arrivano ottime notizie per l’amore che entra in una fase promettente.

