Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 19 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi per voi sarà una giornata un po’ sottotono in amore, dovreste essere più accomodanti e meno polemici, si ottengono risultati migliori con la dolcezza e non con l’aggressività. Siete un po’ insoddisfatti anche nel campo professionale, a breve però questa fase sarà soltanto un lontano ricordo.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata un po’ tesa per i sentimenti, cercate di non complicare ulteriormente le cose ed evitate polemiche inutili. C’è qualche preoccupazione sul lavoro, per fortuna l’influsso favorevole di Giove e Saturno vi aiuta ad andare avanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di oggi è una giornata positiva ed energica, avete voglia di mettervi in gioco e provare nuove situazioni, in amore soprattutto le cose si mettono bene, domani ancora di più con l’influsso positivo di Venere che sarà molto intrigante per le nuove coppie.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per voi sarà una giornata tesa, ogni cosa va presa con le pinze, quindi riflettete bene prima di agire e cercate di non temporeggiare troppo prima di chiudere un accordo, meglio rimandare comunque scelte importanti di un paio di giorni, la prossima settimana arrivano le stelle dalla vostra parte e tutto sarà più facile.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox oggi per voi questa sarà una giornata positiva nel campo professionale, potrebbero esserci delle novità interessanti, nuovi sblocchi per voi, notizie che vi faranno sicuramente piacere. Siete concentrati e questo vi fa trascurare un po’ l’amore, cercate di essere più presenti con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox per voi questa sarà una giornata piacevole, avete il cielo interessante che vi aiuta sia in campo professionale che in campo affettivo, in questo periodo potreste anche risolvere qualche problema di natura economica. In amore la Luna è dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la Luna è dalla vostra parte e vi aiuterà a risolvere alcuni problemi in amore.

