Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 18 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata davvero al top in amore per il vostro segno: se siete in cerca dell’anima gemella, questo può essere il periodo più propizio. Favoriti infatti nuovi incontri che potranno presto trasformarsi in qualcosa di emozionante. Tensioni invece a livello lavorativo: c’è del nervosismo, avreste infatti bisogno di una pausa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi il periodo è certamente duro per tutti, ma cercate di non farvi prendere troppo dallo sconforto e dalla negatività. Fatevi trasportare dalle emozioni, potreste infatti presto vivere qualcosa di bello. Soprattutto in amore, infatti, ci sono ottime stelle che preludono a nuovi incontri per chi è single.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede grande nervosismo e tensione per il vostro segno. Cercate di non riversare questa tensione sul vostro partner, per non litigare inutilmente. Se la vostra coppia vive già una fase di crisi, le cose così facendo peggiorerebbero soltanto. Problemi anche nei rapporti interpersonali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox se avete litigato con la persona che amate, questo può essere il momento migliore per fare pace e recuperare il rapporto. Bene anche il lavoro, soprattutto per chi inizia adesso una nuova attività: le stelle vi proteggono, per cui potreste ottenere importanti successi.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete un quadro astrale davvero invidiabile soprattutto per quanto riguarda i sentimenti: Marte, Venere e Saturno positivi contemporaneamente non è roba di tutti i giorni o da poco. Le coppie stabili potranno quindi decidere di fare un passo in avanti importanti come il matrimonio o dei figli. Se necessario aggiustate qualcosa nel rapporto. Organizzazione anche nel lavoro.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox le cose iniziano finalmente a migliorare dal punto di vista sentimentale. Se sono stati fatti degli errori o se ci sono tensioni con le persone a cui volete bene, questo è il momento di recuperare. Qualche tensione sul lavoro: attenti a non litigare con colleghi e superiori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: quadro astrale davvero ottimo dal punto di vista sentimentale. Approfittatene sia se siete single sia se siete in una coppia stabile.

