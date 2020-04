Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 18 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata da dedicare alle emozioni forti, da vivere intensamente. Bene in particolare l’amore, soprattutto se venite da un periodo di litigi e tensioni. Questo vale anche per possibili discussioni in famiglia: è il momento di risolvere i problemi ancora in ballo. Arrivano soluzioni interessanti anche a livello lavorativo.

TORO

Cari Toro, dopo un periodo di grande stress e tensioni, finalmente tornate a respirare e ritrovare la voglia di far bene. Il nervosismo palpabile dei giorni scorsi è ormai superato e ora avete voglia di rimettervi in gioco. Cercate in ogni modo di evitare litigi e discussioni. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi – 18 aprile – è una di quelle giornate da affrontare con grande attenzione e cautela. Alcuni sbagli commessi in questa fase, infatti, sarebbero esiziali. Perplessità e dubbi soprattutto in amore: siete ancora convinti che la persona che avete al vostro fianco sia davvero quella giusta? Mantenete dunque la calma e non prendete per il momento decisioni affrettate, soprattutto su questioni importanti.

CANCRO

Cari Cancro, se ci sono stati litigi con il vostro partner, sfruttate questa giornata per chiarirvi e fare pace. D’altronde è arrivato il weekend, per cui quale miglior occasione per ritrovare serenità. Non siate troppo puntigliosi, tutti d’altronde possono sbagliare. Se invee capite che un rapporto proprio non funziona, meglio accantonarlo senza accanirvi inutilmente.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovreste a volte volare un po’ più bassi, soprattutto in questa fase così difficile per tutti. Se puntate troppo in alto, infatti, rischiate poi di rimanere delusi. Sfruttate Venere favorevole che sarà nel vostro segno fino ad agosto. Bene anche il lavoro, migliorano molte delle vostre condizioni.

VERGINE

Cari Vergine, siete più positivi del solito, avete infatti risolto molti dei problemi che vi attanagliavano da tempo. Se ci sono ancora situazioni di forte stress, questo può essere il momento migliore per rilassarvi un po’. In amore invece serve ancora grande cautela: le tensioni con il partner non mancano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: giornata ricca di grandi emozioni, soprattutto in amore. Potreste decidere di portare avanti i vostri progetti più ambiziosi come un matrimonio o un figlio.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 18 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 18 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 18 aprile 2020