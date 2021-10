Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete pronti? Tenetevi forte perché si prospetta un weekend difficile in amore. Non riuscirete ad andare d’accordo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è produttivo anche se un po’ agitato. Potete portare avanti i vostri progetti, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 ottobre 2021), siete innamorati, pensate di aver trovato la persona giusta, ma attenti se si tratta di una conoscenza appena fatta… Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno l’anno scorso ha deciso di fermarsi perché non ha creduto nelle proprie capacità. È arrivato il momento di ripartire e con coraggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 16 ottobre – potrete fare nuovi e piacevoli incontri, soprattutto se siete single da molto tempo. Potrebbero rivelarsi molto interessanti. Capitolo lavoro: cercate di essere diplomatici e di non stressarvi troppo. A volte bisogna mordersi la lingua e non dire tutto ciò che si pensa.

CANCRO

Cari Cancro, per voi la giornata partirà male per i sentimenti, ma non preoccupatevi perché dal pomeriggio il cielo tornerà sereno. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle situazioni ambigue. Un accordo o un contratto potrebbero esseri sospesi o da rivedere. Tenete duro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 ottobre 2021), la Luna sarà dissonante, cercate di essere cauti e prudenti in amore. Rischiate altrimenti di rovinare rapporti importanti. Capitolo lavoro: previste ancora alcune difficoltà. Non stancatevi troppo, novità in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore state cercando di ritrovare serenità e tranquillità perse di recente. Questo fine settimana ci potrebbe essere un ritorno di fiamma… Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un bel periodo per parlare di prospettive professionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ritorno di fiamma in vista? Buone notizie anche dal lavoro.

