Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox oggi vivrete una giornata molto positiva per quanto riguarda le relazioni interpersonali, visto che preso la Luna sarà nel vostro segno. In generale un quadro astrale favorevole con Mercurio e Venere positivi: cercate di evitare discussioni con chi vi circonda. Sul lavoro si sbloccano diverse situazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi potreste avere più di qualche problema dal punto di vista sentimentale. Nel corso della settimana, infatti, potreste aver avuto dei litigi con il partner che vi hanno tolto un po’ di buon umore. Sul lavoro la vostra testardaggine darà i suoi frutti. In generale vi sentite parecchio stanchi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi siete particolarmente agitati e nervosi. Attenzione in particolare ai soldi, perché quelli non bastano mai e in questi giorni potreste avere qualche problema economico. Insomma, le cose non vanno come vorreste, anche a livello lavorativo, per cui valutate l’ipotesi di portare avanti nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, se ci sono stati dei problemi in amore o delle discussioni, è il momento di affrontarli per riuscire a risolverli. Parlatevi e chiarite. Sul lavoro in arrivo novità positive. Muovetevi di più e datevi da fare. Le belle occasioni vi stanno aspettando, ma dovete essere più intraprendenti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, l’amore migliora per il vostro segno, visto che non avete più la Luna in opposizione. Non tutte le persone sono però dalla vostra parte, anzi c’è sempre chi vorrebbe mettervi il bastone fra le ruote. Nel lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, senza perdere tempo in cose inutili.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi ci vuole grande cautela in amore perché avete la Luna in opposizione, e questa non può mai essere una bella notizia. Chi vive una storia di lungo corso potrebbe avere dei problemi. Sul lavoro le discussioni e le cose da risolvere non mancano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime novità dal punto di vista sentimentale, ma anche sul lavoro si sbloccano varie situazioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 16 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 maggio 2020