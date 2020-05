Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 16 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo oggi vi invita a fare particolare attenzione soprattutto se c’è qualcosa che non va e a parlarne senza rimandare ulteriormente per provare a chiarirvi. In generale una giornata all’insegna dell’agitazione. Bene in generale le collaborazioni con gli altri, soprattutto sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox Marte e la Luna sono favorevoli e vi garantiscono ottime chance per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. Nuovi incontri per chi è single e ha voglia di amare, cercate di andarci comunque cauti perché Venere è neutrale. Attenzione anche a non spendere troppo, potreste trovarvi in difficoltà economica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi siete particolarmente stanchi e vi agitate facilmente. Se nella coppia c’è stato qualche momento di crisi, adesso cercate di superarlo e andare avanti. Fate molta attenzione, perché altrimenti rischiate di rovinare per sempre un rapporto solido e importante. Sul lavoro avete molte cose da fare, gestitele con calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna favorevole vi permette di avere ottime prospettive dal punto di vista sentimentale, per cui se avete questioni in sospeso, non rimandatele ulteriormente. Potrebbero esserci attriti e litigi con il partner, cercate di superarli facendo pace. Bene il lavoro, le vostre capacità vengono valorizzate.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete bisogno di grande riposo e maggiore tranquillità se volete ottenere qualcosa di importante e godervi al massimo questo weekend. D’altronde avete accumulato tanto stress e tensione, per cui siete parecchio stanchi. In amore non riuscite ad accontentarvi facilmente. In generale potrebbe essere alle porte un cambiamento importante, specie in ambito lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede grande indecisione per il vostro segno sul fronte lavorativo. Siete in attesa di qualche risposta che ancora purtroppo si fa attendere. Mantenete la calma e cercate di essere più risoluti per prendere le decisioni giuste. Sul lavoro e per quanto riguarda la vostra carriera, è il momento di prendere decisioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene l’amore grazie alla Luna favorevole, potete chiarire eventuali discussioni con il partner. Ottimo il lavoro.

