Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:23
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 agosto 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 16 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna in opposizione vi mette davanti a scelte. Sul lavoro c’è bisogno di diplomazia per gestire una questione complessa: siete bravi mediatori, ma oggi dovrete impegnarvi più del solito. In amore, i rapporti in bilico chiedono chiarezza; chi è single può sentirsi attratto da una persona molto diversa dal solito. Non abbiate paura di esplorare nuove strade, ma senza perdere di vista ciò che vi fa stare bene davvero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 agosto 2025), giornata energica ma un po’ dispersiva: volete fare tanto, ma rischiate di dividervi in mille direzioni. Sul lavoro serve concentrazione, soprattutto se avete scadenze importanti. In amore, la passione è accesa: ottimo per le coppie, ma occhio alle gelosie. Chi è single potrebbe vivere un incontro intenso ma fugace.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna amica e un Marte favorevole, oggi avete voglia di movimento, cambiamento, avventure. Sul lavoro potete affrontare con successo un compito impegnativo o proporre idee nuove. In amore, la voglia di vivere esperienze fuori dal comune è alta: perfetto per un appuntamento insolito o un viaggio improvvisato. L’energia è contagiosa: chi vi sta vicino si sentirà trascinato.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata richiede responsabilità e metodo, ma non vi spaventa: è il vostro territorio naturale. Sul lavoro siete precisi, ma evitate di essere troppo rigidi: una certa flessibilità oggi può portarvi vantaggi. In amore, attenzione a non trascurare il partner per motivi pratici; chi è single potrebbe fare un incontro in un contesto professionale. La serata è ideale per pianificare progetti a lungo termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 agosto 2025), oggi la creatività è al massimo: trovate soluzioni fuori dagli schemi e vi sentite ispirati. Sul lavoro, ottimo momento per proporre un’idea o cambiare approccio a un problema. In amore, chi è single potrebbe essere colpito da una persona originale e imprevedibile; le coppie vivranno momenti di complicità se si lasciano andare a qualcosa di non programmato. Attenzione solo a non trascurare gli impegni concreti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è la vostra bussola, ma oggi rischia di farvi prendere le cose troppo a cuore. Sul lavoro, meglio non lasciarsi distrarre da emozioni o impressioni momentanee: serve concretezza. In amore, i rapporti stabili sono rafforzati da gesti dolci e attenzioni sincere; chi è single può vivere un incontro romantico inaspettato. La serata invita al relax, magari vicino all’acqua o con musica che vi ispira.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata richiede responsabilità e metodo, ma non vi spaventa: è il vostro territorio naturale. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 agosto 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 16 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 15 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 14 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 14 agosto 2025
Ricerca