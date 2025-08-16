Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata vivace, con la Luna nel segno che vi regala grinta e iniziativa. È il momento giusto per proporre un’idea, fare un passo avanti in un progetto o chiarire una situazione lasciata in sospeso. Attenzione solo a non partire in quarta senza valutare i dettagli: l’entusiasmo c’è, ma serve anche una strategia. In amore, chi è single può vivere un incontro improvviso che riaccende il cuore; chi è in coppia avrà voglia di condividere progetti futuri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 agosto 2025), la Luna in aspetto di semiquadratura vi chiede un po’ di pazienza. Potreste sentirvi leggermente sotto pressione, soprattutto sul lavoro, dove una scadenza o una richiesta inattesa vi costringerà a riorganizzare i piani. In amore serve ascolto: il partner potrebbe avere bisogno di rassicurazioni. Se siete single, non forzate i tempi — lasciate che le cose maturino da sole. La serata è più distesa, con spazio per un piccolo piacere personale.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata scorre veloce e stimolante. Vi sentite mentalmente attivi, pronti a parlare, raccontare, convincere. Sul lavoro la capacità di trovare soluzioni originali è la vostra forza. In amore, la voglia di leggerezza prevale: chi è single potrebbe flirtare senza troppi pensieri; chi è in coppia sentirà l’esigenza di rompere la routine con una proposta insolita. Attenzione però a non essere troppo incostanti nelle promesse.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo di oggi vi invita a tenere a bada la sensibilità. Qualcosa o qualcuno potrebbe toccarvi sul vivo, ma è importante non reagire di impulso. Sul lavoro, la gestione delle emozioni è fondamentale per mantenere credibilità. In amore, le coppie stabili possono trovare un’intesa profonda grazie a un momento di confidenza reciproca. Chi è single può incontrare una persona che tocca corde emotive inattese.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 agosto 2025), protagonisti assoluti della scena: la Luna amica e il Sole nel segno vi danno fascino, carisma e voglia di agire. Sul lavoro potete ottenere consensi importanti, ma evitate di trasformare ogni conversazione in un monologo: l’ascolto oggi fa la differenza. In amore, passione e intensità: chi è single può vivere un colpo di fulmine; chi è in coppia si gode una ritrovata sintonia.

VERGINE

Cari Vergine, giornata di osservazione più che di azione. Avete bisogno di fare il punto della situazione e capire quali sono le priorità reali. Sul lavoro meglio non sovraccaricarsi: l’efficienza sì, ma senza stress. In amore, il dialogo va curato: piccoli fraintendimenti potrebbero nascere da parole dette di fretta. La serata è ottima per dedicarsi a letture, studi o attività che nutrono la mente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

