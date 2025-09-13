Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’equilibrio che cercate in queste ore potreste trovarlo proprio in questi giorni di metà mese. Le relazioni sociali vi regaleranno momenti piacevoli, ma sarà l’amore a occupare i vostri pensieri giorno e notte… Se c’è stato un allontanamento, ora potrebbe esserci un riavvicinamento. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 settembre 2025), il weekend in corso porterà intuizioni profonde. Siete più attenti del solito ai segnali intorno a voi, e questo vi permette di fare scelte sagge. In amore potreste desiderare un cambiamento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un momento di ripartenza. Di svolta. Avete voglia di avventure, viaggi e nuove esperienze. Se avete una relazione stabile, provate a ritrovare un po’ di brio. Capitolo lavoro: si prospettano opportunità che richiedono coraggio e spirito di iniziativa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le prossime ore di questo weekend di metà settembre saranno utili per fare ordine. Non solo in casa, ma anche nella vostra vita personale. Le stelle suggeriscono di non sottovalutare un’intuizione che potrebbe rivelarsi decisiva nei prossimi giorni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 settembre 2025), il cielo è favorevole per gli incontri e per le nuove idee. Siete creativi e avete una gran voglia di cambiamento. Sfruttate queste giornate per pianificare qualcosa di importante.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un weekend di riflessione e profondità emotiva. Vi sentite ispirati e desiderosi di connettervi con chi amate davvero. Attenzione però alla malinconia: cercate di restare ancorati al presente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: l’equilibrio che cercate potreste trovarlo proprio in questi giorni di metà mese.