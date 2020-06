Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 13 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 13 giugno 2020 – si prevede una giornata positiva in amore, ma attenzione perché i problemi non mancano soprattutto a livello legale ed economico. Attenzione quindi a prendere le giuste decisioni e non spendere oltre il dovuto. Tante cose ancora da sistemare. Specie sul lavoro le difficoltà non mancano, capite come risolvere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete stare lontani da tutte quelle situazioni che potrebbero mettervi in difficoltà, provocandovi incertezze e ansie inutili. Specie in vista del weekend, infatti, avete bisogno di serenità e spensieratezza. Sul lavoro fate tutto con molta calma, evitando litigi con chi vi circonda. In generale non siete pienamente soddisfatti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 13 giugno 2020 – è piuttosto negativa in amore, per cui abbiate pazienza e riflettete bene prima di aprir bocca. Evitate il più possibile discussioni, soprattutto con il partner, altrimenti rischiate di rovinarvi il weekend. L’estate è ormai alle porte: iniziate ad organizzare qualcosa per le vacanze. In questo periodo lo stress la fa da padrone.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 13 giugno 2020 – secondo l’oroscopo di Paolo Fox è una giornata importante da sfruttare per mettere in chiaro le cose che non funzionano nella vostra vita. Se ci sono dei problemi, specie in ambito sentimentale, parlatevi e provate a chiarire. Non restate troppo ancorati al passato. Sul lavoro avete voglia di novità: nuovi inizi e cambiamenti in arrivo.

LEONE

Cari Leone, periodo davvero positivo in amore. Se volete portare avanti delle amicizie e delle nuove relazioni, fatelo con entusiasmo. Le stelle infatti vi proteggono. Siate meno asociali e coltivate di più i rapporti interpersonali, sia per quanto riguarda le vostre amicizie storiche, sia nuove conoscenze. Attenzione a Saturno contro, specie sul lavoro: siate cauti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox potreste avere qualche problema a livello sentimentale a causa della Luna in opposizione. Bene invece i single, che dopo un lungo periodo potranno fare interessanti incontri. Sul lavoro potranno presto arrivare risposte attese da tempo. Abbiate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: novità positive in amore, sul lavoro cambiamenti in vista.

