OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 13 giugno 2020, dovete avere molta calma e attenzione sul fronte lavorativo: non è infatti un periodo facile e le stelle non vi assistono. Potreste facilmente perdere la pazienza, mentre in amore potreste avere la sensazione di sentirvi traditi o non rispettati dal partner. Cambiamenti in vista sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avete la Luna favorevole, per cui si prevedono ottime novità in amore: approfittatene per sistemare le cose che non funzionano, o risolvere litigi con il partner. Favorite invece nuove conoscenze e storie. Quelle nate da poco potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. Cambiamenti in vista per la vostra carriera: avete molta voglia di fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potreste avere qualche problema a livello sentimentale: cercate di evitare discussioni per non rovinarvi il weekend. I single potrebbero fare nuovi interessanti incontri. Anche sul lavoro siete determinati e pieni di energia: dopo il lungo stop, avete voglia di ripartire. Nuove offerte o collaborazioni in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la giornata per il vostro segno sarà positiva soprattutto a livello sentimentale, ma attenzione nel pomeriggio. Oggi potreste infatti essere particolarmente nervosi e stressati, per cui finirete per perdere la pazienza anche senza un reale motivo. Sul lavoro i problemi non mancano, ma non fatevi prendere dall’ansia.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata molto positiva quella di oggi, sabato 13 giugno, per quanto riguarda i sentimenti. Favoriti nuovi incontri, soprattutto per chi è single. Le cose migliorano a livello lavorativo, avrete infatti modo di riflettere sulle cose che non funzionano come vorreste. Presto potreste ricevere una bella notizia.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avete la Luna nel segno, ma nonostante questo siete particolarmente nervosi e finirete per lamentarvi per ogni cosa. Discussioni in vista con chi vi circonda, ma tutto sommato potrebbero essere dei confronti produttivi. Se dovete prendere delle decisioni importanti sul fronte lavorativo, meglio aspettare qualche giorno.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: niovi incontri in vista. Bne anche il lavoro: potreste ricevere una bella notizia attesa da tempo.

