Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, molti di voi nel corso delle prossime ore di questo mese di febbraio riveleranno i loro sentimenti: avrete una maggiore energia da dedicare alla sfera amorosa, cosa che è mancata completamente lo scorso anno. Insomma, si prospetta un fine settimana pieno di sorprese ed emozioni per voi!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 febbraio 2023), non pensate più al passato sia se siete single sia se avete rotto con qualcuno di recente. In questi giorni del mese di febbraio vi sentirete un po’ insoddisfatti, colpa di una piccola crisi….; anche chi sta vivendo una fase positiva potrebbe pensare di volersi dedicare di più alla famiglia e rimanere di più a casa. Cercate di reagire!

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prevede un calo di umore: in queste ore avete troppi impegni e pensieri. Nei prossimi due giorni qualcosa potrebbe non andare come volete, cercate di non perdere la testa. Insomma, si prospetta un periodo particolare per chi ha avuto difficoltà sul lavoro. Il nervosismo si farà sentire abbastanza forte: cercate di guardare le cose con la giusta prospettiva.

CANCRO

Cari Cancro, il fine settimana che state vivendo procederà a gonfie vele per quanto riguarda l’amore. Chi non è innamorato potrebbe esserlo presto e chi invece lo è potrebbe vivere di nuovo momenti di passione estrema. Il weekend sarà utile anche per chi ha avuto problemi di lavoro nel recente passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 febbraio 2023), qualcuno di voi nel corso delle prossime ore potrebbe voler stare da solo per non avere cattive compagnie. I cuori solitari non hanno intenzione di innamorarsi, ma entro la fine del mese di marzo qualcuno potrebbe cambiare idea definitivamente.

VERGINE

Cari Vergine, weekend sottotono per molti di voi nati sotto questo segno. Qualcuno sarà agitato o avrà voglia di attaccare briga. Se siete in crisi sull’amore, nel corso delle prossime ore di questo febbraio cercate di pazientare e aspettare che tutto si aggiusti. Potreste essere convinti di qualcosa, mentre il vostro partner non è lo è affatto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: fine settimana pieno di sorprese ed emozioni per la sfera sentimentale.