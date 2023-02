Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 11 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete discutere con un familiare di questioni importanti e delicate? Fatelo quanto prima e risolvete tutto subito. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi due giorni saranno cruciali per chi lavora autonomamente. Entro la metà del mese di marzo arriveranno belle soddisfazioni. In generale, questo mese vi far ritrovare la fiducia in voi e nelle vostre capacità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 febbraio 2023), siete anche un buon riferimento per chi vi circonda. Molti di voi sono forti, ma i problemi e gli impegni che avete sono molti e tendono a tediarvi… Tranquilli: a breve avrete tutte le energie per affrontarli al meglio. Per quanto riguarda l’amore, potreste vivere qualcosa di bello. Sorprese in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i prossimi giorni di questo febbraio starete a guardare, il che è frustrante per voi che vivete di ottimismo e amate le relazioni sociali, la “bella vita”. Magari qualcuno vi ha deluso o un progetto che avevate in cantiere è saltato malamente e rovinosamente… Nel corso delle prossime ore prudenza nelle relazioni con gli altri. Da un po’ di tempo siete troppo irruenti e pronti a fare polemica con tutti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il weekend in corso sarà per voi interessanti. Coloro che avevano vissuto un periodo di crisi al lavoro, adesso saranno più convinti di ciò che fanno. Chi ha chiuso un rapporto lavorativo, a breve potrà avere qualcosa di nuovo. Buone notizie anche in amore: qualcuno potrebbe trovare una storia importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 febbraio 2023), chi ha un’attività in proprio non dovrà isolarsi nel corso delle prossime ore: gratificazioni importanti per tutti voi. Tenete presente che è ancora un momento delicato per le questioni di soldi o legali. Bene gli incontri.

PESCI

Cari Pesci, in queste ore di febbraio sarete maggiormente disponibili verso chi vi sta intorno e in generale anche più ottimisti. Da qualche tempo vi volete anche più bene. Avanti così! Questa è la strada giusta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sarete maggiormente disponibili verso chi vi sta intorno e in generale anche più ottimisti.