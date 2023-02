Oroscopo Paolo Fox della settimana 6-12 febbraio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 febbraio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 febbraio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo avrete una settimana da cinque stelle su cinque. Bene l’amore, dal 20 febbraio Venere sarà dalla vostra parte e gli incontri saranno favoriti. Iniziatevi a guardare attorno, Giove è con voi e le novità sono dietro l’angolo: dovete mettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, dovete portarle avanti e iniziare a pensare al futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore siete un po’ intolleranti, qualcuno forse non è coinvolto nella relazione come vorreste voi e quindi siete diffidenti. Venere è favorevole, ma tutto dipenderà da voi. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata di mercoledì sarà buona, ma dovete essere prudenti e fare attenzione ai soldi…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore siete un po’ scettici, non vi fidate e non siete convinti del sentimento. Le storie che nascono ora hanno bisogno di certezze, ma martedì dovete fare attenzione perché potreste essere più critici del dovuto. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle incomprensioni: forse dovete organizzarvi meglio.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Venere è dalla vostra parte, volete lasciarvi andare all’amore. Se nel passato avete fatto i conti con una brutta esperienza è arrivato il momento di archiviarla e di andare avanti, ora che gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 febbraio 2023), tre stelle. Siete un po’ gelosi in amore, forse troppo, e questo potrebbe essere un ostacolo per voi. Gli incontri sono favoriti, ma dovete mettere da parte l’orgoglio, soprattutto se vi rapportate con una persona nata sotto il segno dello Scorpione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere è in opposizione, quindi in amore dovete fare attenzione, soprattutto se avete dovuto fare i conti con delle crisi. Siete molto concentrati sul lavoro, ma attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è importante, ma dovrete superare degli ostacoli.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore dovete iniziare ad andare avanti, soprattutto dopo la crisi avuta a dicembre. Non potete pretendere tutto e subito da una persona, meglio mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, la fatica si farà sentire. Portate pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Cercate di lasciarvi andare all’amore, soprattutto ora che Venere è in una bella posizione e gli incontri sono favoriti. La passione c’è, ma attenzione ai rapporti altalenanti con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Leone. Capitolo lavoro: a volte rischiare è un bene, ma ora dovete fare attenzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle.Se siete single non volete legarvi, ma siete in cerca di belle emozioni. Cercate di non pensare troppo al passato e agli errori fatti, meglio concentrarsi sul futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, quindi potete lasciarvi andare all’amore e le opportunità non mancheranno di certo. Cercate di lasciarvi andare alle belle emozioni e di fare incontri speciali, soprattutto nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancheranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle.In amore avete bisogno di fermarvi, di riflettere e di capire bene come muovervi. Attenzione nel fine settimana, potreste fare i conti con qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, entro maggio potete agire se cercate conferme.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Le nuove relazioni sono favorite e le amicizie che nascono ora possono diventare davvero importanti. Cercate di lasciarvi andare alla passione, soprattutto nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi e dovete fermarvi.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente