Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 11 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si avvicina un periodo un po’ complesso per i sentimenti. Per le coppie che stanno insieme da tempo potrebbe tornare a farsi vivo qualche problema mai risolto: dovrete affrontarlo con coraggio. Tutto si può superare insieme. Se davvero siete uniti e forti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 dicembre 2021), durante questa giornata potrebbe scappare qualche parola di troppo in particolare sul lavoro. La tensione sarà alta ma voi dovrete assolutamente cercare di rimanere tranquilli. Rischiate altrimenti di fare danni maggiori e poi pentirvene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornate molto interessanti in arrivo. Domenica, infatti, accoglierete la Luna nel vostro cielo. Già dalle prossime ore il pianeta vi inviterà a chiudere un accordo, a ritrovare la serenità. L’amore, gli affetti e le amicizie potranno tornare in auge. Approfittate del weekend per stare insieme alle persone a voi care.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avreste bisogno di staccare la spina e concedervi un po’ di relax. Marte in opposizione potrebbe provocarvi ancora qualche piccolo disturbo fisico. A parte questo, sarete molto grintosi e determinati nelle vostre idee. Possibile qualche incontro interessante. Non siate timidi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 dicembre 2021), potreste vincere una sfida importante. Ignorate l’agitazione che potreste sentire di tanto in tanto, perché state andando incontro a un periodo molto promettente. Tutto quello che farete in questo momento porterà grandi risultati. È tempo di cambiare prospettiva per il futuro.

PESCI

Cari Pesci, oggi dovreste provare a parlare con onestà con il partner. Domenica, al contrario, sarà più difficile sbrogliare certi nodi. Le storie nate da poco saranno più a rischio, perché potreste essere convinti che non tutto fili liscio… Fatevi due conti prima di buttarvi troppo a capofitto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: grande giornata per i nati sotto questo segno. E domenica andrà ancora meglio.