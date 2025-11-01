Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 1 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 1 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana armoniosa ma con qualche tentazione di cambiamento. In amore, chi è single può essere attratto da persone stimolanti, mentre le coppie devono curare equilibrio e dialogo. Sul lavoro, la collaborazione sarà fondamentale: scegliete alleati affidabili e non abbiate fretta di prendere decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 1 novembre 2025), intensità e passione guidano questi giorni. In amore, grandi emozioni per chi è in coppia e incontri intriganti per i single. Sul lavoro, è un periodo di trasformazione: potreste scoprire nuove strade o risolvere questioni rimaste in sospeso. Attenzione però a non lasciare spazio a gelosie o rivalità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avventura e curiosità sono le parole chiave. Settimana favorevole per viaggi, nuovi interessi e incontri stimolanti. In amore, i single vivranno situazioni entusiasmanti, mentre le coppie possono ridare slancio alla routine. Sul lavoro, non abbiate paura di proporre idee innovative, ma tenete i piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di concretezza e determinazione. È il momento di affrontare responsabilità e obiettivi a lungo termine. In amore, chi è in coppia potrà rafforzare la stabilità, mentre i single devono muoversi con calma. Sul lavoro, la perseveranza paga: evitate scelte impulsive e puntate sulla strategia.

ACQUARIO

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano questi giorni. In amore, grandi emozioni per chi è già in coppia e incontri interessanti per i single. Sul lavoro, la creatività è premiata, ma attenzione a non farsi trascinare da situazioni poco chiare. È il momento di fidarsi dell’istinto e di curare il benessere emotivo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: periodo di concretezza e determinazione. È il momento di affrontare responsabilità e obiettivi a lungo termine.