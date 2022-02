Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore se una storia non funziona non forzate le cose. Bisogna anche capire quando non c’è più niente da fare… Per quanto riguarda il lavoro, è importante valutare i progetti in vista del futuro. Chi è bravo a costruire poi raccoglierà i frutti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 febbraio 2022), in amore con i nati sotto i segni dello Scorpione e dell’Acquario evitate complicazioni. Per quanto riguarda il lavoro, non strafate e cercate di comprendere quali sono le vostre reali esigenze.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore emozioni in arrivo a partire dal prossimo fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, state lontano delle polemiche anche se dovete accettare cose che non vi piacciono. A volte è necessario mordersi la lingua se non volete litigare con colleghi e superiori.

CANCRO

Cari Cancro, in amore il prossimo fine settimana vi vedrà protagonisti. Per quanto riguarda il lavoro, siete piuttosto risentiti, forse avete dovuto accettare qualche compromesso di troppo. Cercate comunque di andare dritti per la vostra strada e non ve ne pentirete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 febbraio 2022), in amore nelle prossime ore sarete un po’ nervosi, cercate di non alimentare sterili discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, se state aspettando delle risposte non tarderanno ad arrivare.

VERGINE

Cari Vergine, se siete single in amore sarà possibile fare dei nuovi, piacevoli incontri! Per quanto riguarda il lavoro, anche se ci sono degli scontri con i colleghi puntate su una maggiore organizzazione. Il lavoro di squadra è fondamentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: possibili nuovi incontri amorosi.