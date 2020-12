Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è ancora un po’ di “ruggine” nella vita dei bilancia ma ci si sbloccherà dalla prossima settimana. Bisogna pensare al futuro con meno ansia anche se questo è un segno che spesso viene travolto dall’agitazione e dalla preoccupazione per il futuro, anche se non lo dà a vedere. Anche i più forti di questo segno spesso cercano conferme negli altri proprio per questo motivo. La creatività viene premiata, meglio non farsi soffiare un’idea da qualcun altro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, avete Venere nel segno ed è difficile che si rinunci all’amore in questo periodo. Sarebbe un peccato voltare le spalle alle relazioni con un cielo così. Venere, insieme al sole e a Mercurio rende davvero forti e regala un recupero psico-fisico e anche lavorativo. Lo Scorpione è tra i segni che ora possono fare qualcosa in più. Nuovi amori stuzzicanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, si inizia a muovere qualcosa in positivo in questo mercoledì. Quella di oggi è una giornata attiva anche se ci si sente fisicamente un po’ affaticati. Le stelle delle prossime settimane vedono grandi pianeti favorevoli al sagittario come Giove e Saturno. Questo è un periodo utile per programmare quello che si vorrà fare entro febbraio. Grandi svolte dietro l’angolo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi continuate a essere assorti nei vostri pensieri anche se siete molto determinato a uscire da una situazione di stallo. Dal punto di vista economico questo non è un periodo ideale ma lo è per le idee. Peccato solo che ogni tanto questo segno si blocca nei suoi pensieri o diventa un po’ troppo rigido nelle sue posizioni. Attenzione a qualche fastidio articolare.

ACQUARIO

Cari Acquario, potete contare su belle ispirazioni nei prossimi giorni. Questo è uno dei segni più forti per quanto riguarda la voglia di liberarsi da schemi e rinnovare la propria vita. L’unica attenzione va posta sulle scelte, meglio non farne di troppo drastiche solo per distinguersi ed essere originali. In amore c’è ancora molto da verificare. A volte le proprie idee non combaciano con quelle del partner e possono nascere tensioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete bisogno di vivere le emozioni in maniera più stabile. Nonostante Venere sia favorevole, molti nati sotto questo segno stanno cercando di trovare un equilibrio in amore che non esiste. Tanto dipende da chi si ha affianco. Spesso chi è molto emotivo cerca un partner razionale e ai pesci questa cosa capita molto spesso ma questa scelta va a discapito dell’affetto di cui i pesci hanno assoluto bisogno. Sarebbe il caso, quindi, di invertire la tendenza e scegliere persone più simili a se stessi e, soprattutto affettuose. Ora bisogna vivere le proprie emozioni e condividerle con chi è in grado di capirle.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ottime novità in amore con Venere dalla vostra parte.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 DICEMBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 9 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 9 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 9 dicembre 2020