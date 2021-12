Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non confidatevi con tutti quelli che conoscete. Un po’ più di selezione all’ingresso non farebbe male… Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Cercate di trovare una via di mezzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 dicembre 2021), potete gettare le basi per una bella storia d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi attende un giorno per poter utilizzare la vostra esperienza di vita e le vostre conoscenze in un ambiente allegro e vitale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vivete la vita appieno, fino in fondo. Senza rimpianti. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli. Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le “rivoluzioni” che state mettendo in atto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore. Questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo per migliorare il vostro futuro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 dicembre 2021), controllerete le vostre emozioni con più sicurezza. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però… State procedendo con ottimismo, avanti così. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata. Un po’ più di salute fisica non guasterebbe.

PESCI

Cari Pesci, sembrate più che mai energici e determinati. Avete le idee chiare. Seguite le vostre nuove priorità. A breve vi sentirete stanchi e avrete bisogno di evadere, di uscire dalla routine di tutti i giorni. Con un po’ di relax tornerete in sella alla grande.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: energia e determinazione vi caratterizzano. Si combatte fino alla fine.