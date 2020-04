Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 8 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, 8 aprile, è una giornata in cui non vi sentite particolarmente soddisfatti di voi stessi e della vostra vita e vorreste cambiare qualcosa per trovare maggiori stimoli. Forse è il momento di prendere una decisione e mettere finalmente le cose in chiaro. Riflettete attentamente, soprattutto sul lavoro.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox prevede una giornata di grande recupero dopo una fase difficile per la vostra vita. In amore finalmente le cose vanno meglio, ma ci sono questioni che dovreste chiarire prima di ritrovare piena serenità. Sul lavoro mettere da parte situazioni che non vi soddisfano più.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle – secondo quanto previsto – prevedono una giornata e un momento molto positivo per il vostro segno. Qualche questione economica ancora da risolvere, ma le cose miglioreranno presto. Luna favorevole per quanto riguarda l’amore: ma se una storia proprio non funziona dite basta.

CANCRO

Cari Cancro, non avete più Saturno in opposizione, per cui può esserci una netta ripresa per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Attenzione però: la Luna è ancora dissonante. Bene le amicizie e il lavoro, dove potreste ricevere ottime notizie.

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi vi invita a fare finalmente chiarezza nella vostra vita e per il vostro futuro. Da che parte volete stare? Se la storia che state vivendo non vi sta più bene, perché magari è nascosta, forse è il caso di fare chiarezza e capire se portarla avanti o meno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avete un sacco di dubbi in amore, per cui non sapete più se potete fidarvi o meno del vostro partner. Se la conoscete da poco, soprattutto, fate attenzione perché potreste rimanere delusi dal suo comportamento. Nel lavoro non tutto può andare secondo i vostri piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli. continua per il vostro segno un periodo d’oro. Portatelo avanti con entusiasmo e allegria.

