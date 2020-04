Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 8 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Fox la giornata di oggi vi regalerà importante ed intense emozioni. Se vivete da tempo una relazione di lunga data, cercate di non commettere errori di cui vi potrete pentire. Sul lavoro rimandate di qualche giorno questioni ancora in sospeso. Non è ancora arrivato il momento di affrontarle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, il mese è stato piuttosto complesso sotto molti punti di vista, i problemi non sono mancati ma ora finalmente potete riscattarvi e riprendere in mano la vostra vita. Grandi novità in arrivo soprattutto dal punto di vista lavorativo. Prendete decisioni importanti per il vostro futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete stanchi e quindi tendete a vedere tutto con grande negatività. Avreste bisogno di maggiori certezze, che purtroppo al momento mancano. Se dovete prendere decisioni importanti, rifletteteci bene. In amore avreste bisogno di un cambiamento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo, la giornata di oggi avete bisogno di uscire e fare nuove amicizie. Ne avete diverse di importanti e apprezzate, ma vorreste dare una sferzata di novità. Inoltre vi manca stare con le persone che amate, ma questo d’altronde è un periodo difficile per tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna favorevole vi assicura gran voglia di far bene e provare forti emozioni. I problemi non sono mancati ma ora finalmente avete di nuovo voglia di rimettervi in cammino. Di andare avanti. Cercate di fare pace con una persona a cui tenete e con la quale avete discusso recentemente. Lavoro? Acque (ancora) agitate.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la vostra vita e la vostra situazione generale migliora dopo un periodo difficile. In amore per chi vive relazioni di lunga data può essere il momento di trovare un accordo e un chiarimento dopo un periodo difficile.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: preparatevi a vivere intense emozioni come non vi capitava da tempo. Prendete al volo questa occasione.

