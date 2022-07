Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 6 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore avete bisogno di leggerezza e chiarezza in questo momento. Da che parte state andando? Sentite il partner lontano e distaccato e avete paura che non vi ami più, o che vi nasconda qualcosa. Meglio parlarsi e provare a chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i liberi professionisti e le nuove collaborazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 luglio 2022), in amore avete un fascino che davvero conquisterà chiunque. Ammaliate chi vi circonda con uno charme da poeta francese dell’800. Potete fare grandi conquiste, ma attenti a non fare stragi di cuori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di oggi – 6 luglio 2022 – sarà una giornata molto positiva in amore. Potete aprirvi a nuove avventure e conoscenze. Siete ricchi di fascino e pieni di voglia di fare. Fatelo senza remore o fraintendimenti. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un contratto in stand-by o in scadenza, avanzate con decisione delle richieste.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore siete stanchi della solita minestra. Volete maggiori garanzie e cercate di avere le idee chiare sul percorso da intraprendere. Insomma, o la va o la spacca, se pensate che la relazione sia giunta al capolinea, meglio voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti con nuove città, magari può essere il momento di voltare pagina.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 luglio 2022), periodo ottimo per i sentimenti. Se siete single non lasciatevi condizionare dagli errori commessi in passato, ma andate dritti per la vostra strada. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee contano e sono brillanti, non esitate ad esprimerle.

PESCI

Cari Pesci, desiderate avere accanto una persona che vi ami e vi desideri per come siete, senza troppe sovrastrutture o questioni in sospeso. Se siete single vi state accorgendo che una bella amicizia può trasformarsi in qualcosa di più. Verificate se dall’altra parte ci sono i presupposti per una relazione. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno le risposte che cercate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: periodo ottimo per i sentimenti, sia per chi ha una relazione stabile sia per i single.