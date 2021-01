Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le tensioni in amore non mancano. Cercate di usare la vostra diplomazia: vi converrà puntare su un chiarimento piuttosto che su uno scontro. Per quanto riguarda il lavoro, tutto risulterà molto tranquillo e lineare. Il momento di iniziare a progettare il vostro futuro è arrivato, portate avanti nuovi progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 gennaio 2021), la giornata si prevede all’insegna di forti emozioni da vivere al massimo. Non reprimetele mai, non sono loro ad essere sbagliate. Discorso che deve valere sia in amore sia sul lavoro: cercate di dire sempre come la pensate e non fatevi abbattere. Attenti a chi prova a mettervi il bastone fra le ruote.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (mercoledì 6 gennaio 2021) è una giornata nella quale l’amore torna a battere forte alla vostra porta. Ottime notizie dunque per i single, che possono fare incontri favorevoli. Buone notizie anche sul fronte lavorativo: proposte interessanti sono alle porte. Valutate con calma pro e contro prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 6 gennaio 2021 – è una giornata nella quale non dovete farvi guidare dai pregiudizi, concentratevi su ciò che è realmente una persona e non su quello che sembra. Un progetto aspettava il momento giusto per essere attuato: tenetevi pronti, il momento sta arrivando. Date il massimo per farvi trovare preparati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 gennaio 2021), la giornata sarà molto favorevole sia in ambito amoroso sia in ambito lavorativo. Approfittatene dunque per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. I problemi tutto sommato non mancano, ma li supererete al massimo delle vostre capacità e senza troppi sforzi.

VERGINE

Cari Vergine, continua per voi un periodo davvero positivo in ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna trovare una strategia diversa. Approfittate di questo inizio mese che sarà migliore rispetto al passato. Se siete single, può essere il momento giusto per rimettersi in pista e trovare l’anima gemella.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata favorevole sia in amore sia sul lavoro.

