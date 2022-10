Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – mercoledì 5 ottobre 2022 – è positiva: la Luna è dalla vostra parte, Venere e Marte sono in aspetto interessante: lasciatevi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, non potete pretendere tutto e subito. Dovete seguire le vostre priorità!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 ottobre 2022), cercate di mantenere lontano le polemiche dalla vostra sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, le piccole proposte stanno per arrivare, ma dovete valutare bene le nuove collaborazioni…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo promette bene in amore, gli incontri sono favoriti e saranno importanti per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione astrologica è buona: avete voglia di ripartire! D’altronde venite da un periodo difficile, ma ora è il momento di risalire la china.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un po’ indecisi in amore, ma dal 23 ottobre avrete finalmente le idee chiare. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di agitazione e tensione con i colleghi. Stemperate. Insomma, non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 ottobre 2022), la Luna è nel vostro segno, ma attenzione alle discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, bene i nuovi progetti, ma vi toccherà fare delle scelte in vista del futuro.

PESCI

Cari Pesci, c’è un po’ di tensione nell’aria per quanto riguarda l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete cercare di pianificare tutto al meglio in vista delle prossime settimane. Insomma, rimboccatevi le maniche se non siete soddisfatti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: il cielo promette bene in amore, gli incontri sono favoriti e saranno importanti per il futuro. Potete ottenere grandi cose.