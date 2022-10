Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è un po’ di tensione in amore, Venere è in opposizione, ma dal 23 del mese sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti stanno andando a buon fine: continuate così! Potete ottenere grandi cose e togliervi importanti soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 ottobre 2022), possibile un pizzico di agitazione nell’aria, la Luna è dissonante in amore, quindi dovrete mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stressati e avete veramente tanti impegni da portare avanti. Piano piano ci riuscirete.

GEMELLI

Cari Gemelli, la situazione sentimentale sta migliorando, una persona vi interessa e il cielo promette bene. Coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ stanchi e stressati. Avete tanti impegni, ma presto i risultati li riuscirete a vedere! Potete tirare un sospiro di sollievo.

CANCRO

Cari Cancro, dovete mantenere la calma perché presto dovrete fare una scelta importante in vista del futuro. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipenderà da voi e dalla vostra volontà: Giove, però, è contrario e quindi attenzione ai fastidi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 ottobre 2022), la Luna è in opposizione, in amore cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività non vi manca, ma attenzione perché dal 23 ottobre potrebbero esserci delle complicanze da dover gestire.

VERGINE

Cari Vergine, bene la situazione sentimentale, ma cercate di risolvere le discussioni quanto prima. Per quanto riguarda il lavoro, non vi fidate di tutti: ascoltate le vostre sensazioni. Raramente vi tradiscono.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bene la situazione sentimentale. Impegnatevi a dovere.