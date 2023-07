Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 5 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 5 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questi giorni il problema è di natura finanziaria o legato a come gestire il futuro, soprattutto se dovete dissipare dubbi sul passato. La guarigione sta iniziando, ma siete ancora turbati e siete costretti a respingere accuse e persone poco trasparenti. Incertezza sul futuro lavorativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 luglio 2023), ci sono persone intorno a voi che vi danno problemi e non vi aiutano a risolverli. Per questo motivo anche oggi siete agitati e tesi. Tra l’altro, siete preoccupati per questioni legate alla casa, alla proprietà e al denaro, e non tutte le risposte dipendono da voi. Dovete lottare per ottenere di più e siete in trepidante attesa di risposte. Giornata inquieta.

GEMELLI

Cari Gemelli, nei prossimi giorni dovrete darvi da fare se volete fare breccia nel cuore di qualcuno. I single vivranno a luglio relazioni occasionali senza fissare o focalizzare lo sguardo su una persona in particolare. Amicizie preziose si svilupperanno con gli Acquario e il successo è all’orizzonte con i Leone e i Bilancia. Sul lavoro vi manca lo sprint, quindi fate buon viso a cattivo gioco.

CANCRO

Cari Cancro, facile scegliere in questo periodo dell’anno. Le cose sono rallentate ultimamente, ma nuove responsabilità stanno arrivando sul lavoro. Di recente avete notato un grande cambiamento in meglio negli affari. Il vostro destino è nelle vostre mani e prendete la strada illuminata da Giove e Saturno, che favoriscono nuovi progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 5 luglio 2023), state per fare qualcosa di importante, che vi crea ansia. Giove è teso e tutto potrebbe subire ritardi o qualche problema. Evitate di fare scelte affrettate per quanto riguarda il denaro. Sono favoriti i progetti a lungo termine e alcuni investiranno per il futuro. I single o coloro che pensano di non aver mai incontrato qualcuno di appassionato possono essere particolarmente colpiti dopo il fine settimana.

VERGINE

Cari Vergine, nei prossimi giorni dovrete rivelare tutto quello che non va in casa e forse in amore. Se siete stati oberati di lavoro, se avete dovuto risolvere una situazione familiare o se una disputa si è riaccesa, vi sentite stanchi e sfiniti. Se state cercando una soluzione, questo è il momento giusto per avviarla. Tuttavia, ricordate che dovete essere un po’ cauti per quanto riguarda le questioni contabili e legali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: preparatevi ad importanti novità e svolte in ogni campo.