Oroscopo Paolo Fox della settimana 3-9 luglio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 3 al 9 luglio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 luglio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una settimana molto stimolante. Sul fronte lavorativo riuscirete a gestire molto meglio quelle faccende che vi hanno agitato finora. Anche in amore sarete protetti da stelle forti. Saranno giorni intriganti per chi vorrà cominciare una nuova storia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Giove ancora nel segno continuerà a mettervi sotto pressione. Le responsabilità sono molte, gli impegni sono raddoppiati, ma voi avrete la forza e la grinta necessarie a fare fronte a tutto. Cercate solamente di non sfogare lo stress su chi vi circonda.

GEMELLI

Cari Gemelli, Saturno contrario potrebbe causarvi nuovi intoppi nella lavoro, ritardi, rallentamenti. Se accetterete una nuova offerta, valutate bene se ne varrà la pena. Dovreste concentrarvi su lavori che restituiscano in denaro il tempo e lo sforzo richiesti. In questo periodo non avete testa per l’amore.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro cielo preannuncia novità professionali molto stimolanti. Non siate timorosi: apritevi a ogni nuova opportunità che si manifesterà nella vostra vita. Fate però attenzione a non farvi carico di troppe responsabilità. Giornate elettrizzanti anche per l’amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (3-9 luglio 2023), siete stati bloccati a lungo, ma finalmente stanno per arrivare nuove occasioni di lavoro. Siate più oculati con i soldi! Negli ultimi giorni le vostre uscite sono triplicate. In amore sarete i beniamini assoluti di queste stelle

VERGINE

Cari Vergine, avete saputo destreggiarvi con intelligenza nel lavoro e fra poco potrete raccogliere i frutti del vostro sforzo. Badate solo a chiudere ogni accordo il prima possibile e non concedere troppo tempo all’altro. Più che l’amore, sarà l’amicizia a fare la differenza.

BILANCIA

Cari Bilancia, una settimana che potrebbe portarvi novità di lavoro molto proficue. Prendetevi il tempo necessario per valutarle bene, ma poi fare una scelta. Non amareggiatevi troppo per colpa di persone o diverbi ancora non superati. Finalmente l’amore ritorna in auge, dopo una fase alquanto faticosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, con Giove contrario dovrete affrontare ancora dei problemi di soldi. Tante uscite e poche entrate. Di recente a te discusso in modo acceso con un superiore, non siete più disposti del resto a chiudere un occhio, se qualcosa non va. In amore state facendo i conti con qualche scaramuccia, piccoli disagi o solo molta stanchezza provocata da Venere e Marte dissonanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, le novità che state affrontando danno un nuovo slancio alla vostra professione e vi regaleranno belle soddisfazioni. Non siete dei robot però! Anche voi avete bisogno di staccare la spina ogni tanto. In amore ci sarà un risveglio dei sentimenti che coinvolgerà sia le coppie sia i cuori solitari.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana potrebbe regalarvi nuove opportunità di lavoro, collaborazioni interessanti. Qualcuno, però, potrebbe scegliere di rinunciare a una nuova offerta, se non corrisponderà a quel che aveva in mente. Occhio agli investimenti azzardati! L’amore vi darà maggiori soddisfazioni. Risposte positive, rivincite o conferme importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, chi darà retta al proprio intuito, e metterà a tacere la logica, potrebbe intraprendere una strada più innovativa, dedicarsi a nuove, stimolanti sperimentazioni. Usate più cautela con i soldi e cercate di fare leva sulla diplomazia, anche quando sentite di avere tutte le ragioni. In amore dovreste evitare le polemiche.

PESCI

Cari Pesci, potreste riprendere in mano un vecchio progetto o chiudere una situazione che era rimasta in sospeso. Non sprecate inutilmente le vostre energie dietro dispute prive di importanza. In amore chi è single o si è separato da poco potrebbe avere nuove opportunità prima di quanto creda.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente